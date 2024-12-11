Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Пассажиропоток группы вырос в ноябре на 11% г/г, до 4 млн человек. Из них 3 млн было перевезено на внутренних рейсах (+9% г/г), 1 млн - на международных (+17,3%). За 11 месяцев было перевезено 39,5 млн человек (+17,6%). Внутренними линиями воспользовались 39,5 млн (+13,3%), международными - 11,7 млн (+35%). Темпы роста перевозок снижаются с сентября, что обусловлено высокой базой прошлого года. До выполнения годового плана по перевозке 55 млн человек "Аэрофлоту" в декабре осталось перевезти 3,7 млн пассажиров. На наш взгляд, группе это удастся", - пишет Крылова.

Аналитик банка по-прежнему позитивно оценивает перспективы акций "Аэрофлота" - компания сокращает долговую нагрузку и выходит на прибыль. Эксперт ПСБ опасается роста операционных расходов и возможных отрицательных валютных переоценок в 4 кв., но таргет по бумагам сохраняет прежним - 72 руб./акция.

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