Рубль днем растерял утренний рост и развернулся вниз в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 11 декабря. Китайский юань перешел к повышению на Московской бирже днем в среду после небольшого ослабления на старте торгов. Рубль развернулся вниз и заметно дешевеет, несмотря на укрепление цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,9025 руб., что на 20,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,06 рубля, до 103,42 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,71 рубля, до 108,28 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань на торгах в среду, в целом рынок пытается найти равновесие на текущих уровнях, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в среду юань продолжит проторговывать диапазон 13,5-14 руб. Мы по-прежнему оцениваем текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню и доллару, исходя из наших оценок состояния платежного баланса. Однако пока ситуация на валютном рынке ввиду сохраняющихся сложностей с переводами из России на фоне продолжающейся адаптации участников ВЭД к последним санкциям скорее заставляет ожидать новых попыток рубля несколько укрепиться", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным, отмечают аналитики Банка России.

Экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления, полагают эксперты. "Накопленный с начала года недельный рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8,0-8,5% (официальный прогноз ЦБ - ИФ) по итогам года", - подчеркивают они.

Риски завершения 2024 года с высокими текущими темпами роста цен увеличивают высокие инфляционные ожидания вкупе с возможным усилением разовых проинфляционных факторов (например, эффект переноса ослабления рубля), говорится в документе.

В то же время, замедление экономического роста, тренд на который сформировался, судя по оперативным данным, скажется на динамике потребительских цен с задержкой во времени, полагают эксперты.

На замедление роста цен, по их мнению, также повлияет более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются, и запланированный с 2025 года возврат бюджета к параметрам бюджетного правила.

Подъем цен на нефть усилился днем в среду в ожидании данных о запасах топлива и инфляции в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 1,18% и торгуются на уровне $73,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже повысились в цене к этому времени на 1,27%, до $69,44 за баррель.

Главным событием среды для мировых рынков является публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30 мск.

Аналитики ожидают ускорения инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% в годовом выражении с 2,6% в октябре. Данные по инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система при принятии решения по базовой процентной ставке на следующей неделе.

Также участники рынка оценивают сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Между тем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.