Ослабить медвежий тренд в акциях Мечела может близость многолетних минимумов - "Велес Капитал"

Ослабить медвежий тренд в акциях "Мечела" может близость многолетних минимумов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Бумаги "Мечела" в среду растут, - очевидно, участники рынка рассчитывают на воодушевляющие новости с запланированного сегодня обсуждения Владимиром Путиным развития угольной отрасли с кабмином, - пишет эксперт. С 1 декабря в РФ при этом была отменена курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, а сам "Мечел" в середине ноября опубликовал данные о росте реализации концентрата коксующегося угля за 9 месяцев текущего года на 29% г/г при увеличении производства угля на 8% г/г. Гендиректор Мечела Коржов отметил, что в 3-м квартале компания продолжила перераспределение продаж угля на внутренний рынок, замещая экспортные поставки в связи с введением новых санкционных ограничений в начале года".

С технической точки зрения обыкновенные акции "Мечела" в целом сохраняют слабость, отмечает Кожухова. "Гистограмма и линии MACD дневного и недельного графиков указывают на ослабление медвежьего импульса, но все же не дают сигналов на покупку, предупреждая о рисках движения к очередным минимумам с ближайшей долгосрочной поддержкой 65 руб., а далее - 54 руб. (данный уровень останавливал падение бумаг с 2019 года), - указывает аналитик инвесткомпании. - Сигналы в пользу возможной смены тренда поступят в случае возвращения котировок выше 111 руб.".

Фундаментально сохранение непростой ситуации в отрасли в 2025 году, по мнению Кожуховой, предвещает запланированное повышение НДПИ на уголь, но позитивно на акциях "Мечела" может сказаться близость долгосрочных минимумов и общее улучшение настроений на фондовом рынке в РФ наряду с возможными государственными инициативами по поддержке сектора и высоким спросом на уголь в Китае и Индии.

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