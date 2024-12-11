"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 17493,82 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 17001,84 рубля до 17493,82 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал роста 19% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка дисконта-поправки на риски вложений в акции эмитента составляет по-прежнему сравнительно низкие для бумаг в нашем покрытии 15%", - отмечают эксперты.

Эмитент планирует удвоить выпуск золота до 6 млн унций в год к 2030 году. Это станет возможным благодаря запуску проектов "Сухой Лог", "Чертова Корыта" и "Чульбаткан". После реализации этих проектов компания выйдет на второе место в мире по объему производства золота, поднявшись с текущего четвертого, указывают аналитики инвесткомпании.

"Капитальные затраты на проект "Сухой Лог" в Иркутской области оцениваются в $6 млрд, что делает его крупнейшим проектом развития компании. Эта информация соответствует нашим ожиданиям. Однако, учитывая высокую ключевую ставку и сложности привлечения новых заимствований, мы снизили прогнозный показатель чистого денежного потока к выручке в 2025-2029 годах до 16% (в среднем) против 25% в 2016-I полугодии 2024 года", - указывают эксперты в обзоре.

При этом, обращают внимание аналитики "АКБФ", среднесрочные и долгосрочные прогнозы выручки улучшены благодаря пересмотру курса рубля к доллару, евро и юаню. Цены на золото в ближайшее время могут поддерживаться ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики мировых Центробанков, включая Народный банк Китая. Однако во втором полугодии 2024 года ожидается консолидация цен на золото под влиянием технических факторов. Также, отмечают эксперты, охлаждаются ожидания снижения ставок ФРС и ЕЦБ из-за роста проинфляционных сигналов.

"На 2025 год мы прогнозируем замедление прироста цен на золото до 4% год к году. Это подтверждается данными Всемирного совета по золоту, согласно которым покупки золота Центробанками стабилизировались на уровне 910 тонн (октябрь 2023-сентябрь 2024 гг.) против 1060 тонн в 2022-2023 годах. Прогноз цен на IV квартал 2024 года сохраняется на уровне $2700 за унцию, а на 2025 год - $2800 за унцию, - пишут эксперты в материале инвесткомпании. - Мировая добыча золота в 2024-2030 годах, по нашим оценкам, будет расти на 1-2% ежегодно, что создает потенциальный дефицит на рынке при текущих прогнозах мирового ВВП и потребления. В России среднегодовой прирост добычи ожидается на уровне 2-5%. Прогнозируемый среднегодовой прирост мировых цен на золото в 2024-2031 годах составляет 10-15%".

Ожидаемые дивиденды "Полюса" за IV квартал 2024 года составят около 300 руб./акцию, а за 2025 год - 1100 руб./акцию (ранее прогнозировалось 900 руб./акцию). Согласно дивидендной политике компании, отмечают эксперты "АКБФ", выплаты составляют 30% от EBITDA при условии, что чистый долг/EBITDA не превышает 2,5х (на конец I полугодия 2024 года показатель составлял 1,4х).

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