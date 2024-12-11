"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной ценой $140,3

"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной стоимостью $140,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции эмитента в настоящее время остаются одними из немногих недооцененных в электроэнергетическом секторе США. За последние кварталы компания значительно улучшила финансовые показатели, несмотря на сложную регуляторную среду и умеренные темпы роста экономики Мичигана. Кроме того, бумаги DTE Energy предлагают инвесторам дивидендную доходность выше средней по сектору, - указывает эксперт. - Мы оценили акции при помощи мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM, а также модели дисконтирования дивидендов (DDM)".

Смирнов при этом отмечает, что на DTE Energy негативно влияет неблагоприятная регуляторная среда в штате Мичиган. В ноябре регулятор утвердил увеличение тарифной выручки от услуг по газоснабжению на $113,8 млн против запрашиваемых компанией $266 млн. Сохраняется высокая вероятность негативного решения по тарифному плану электроэнергетического подразделения в январе 2025 года.

Также, обращает внимание аналитик "Финама", руководство DTE Energy не ждет значительного ускорения роста энергопотребления в Мичигане. По большей части это связано с отсутствием на данный момент соглашений о строительстве крупных центров обработки данных (ЦОД) в штате.

DTE Energy - многопрофильная энергетическая компания со штаб-квартирой в Детройте, преимущественно занимающаяся предоставлением коммунальных услуг в штате Мичиган.

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