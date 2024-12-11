"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Василия Данилова.

"Эмитент провел презентацию, посвященную проектам роста. Компания к 2030 году рассчитывает удвоить производство золота с текущих 2,9 млн унций до 6 млн унций. Флагманским проектом выступает "Сухой Лог", чьи мощности должны принести "Полюсу" 2,3-2,8 млн новых унций. Запуск месторождения намечен на 2028 год, окончательное завершение - на 2030 год, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Затраты на "Сухой Лог" оцениваются в $6 млрд, однако мы не ожидаем ощутимого роста долговой нагрузки компании на фоне высоких мировых цен на золото. Подтверждаем рекомендацию "держать" для бумаг с целевой ценой 14163 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.