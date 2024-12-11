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11 декабря 2024 года 11:51

"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Выкуп всей доли Почта банка за 36 млрд руб. нейтрален для финансов ВТБ. Вместе с тем присоединение может дать хороший синергетический эффект. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги ВТБ, которые торгуются с дисконтом к исторической оценке, - отмечают эксперты. - Текущий мультипликатор P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2024 год составляет 0,8x против среднеисторического уровня 4,6х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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