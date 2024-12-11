Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг. Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск увеличился менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 мск снизилось на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,5%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:32 мск вырос на 0,8%, продолжая восстанавливаться после падения, которое было вызвано политическим кризисом в стране.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:22 мск подорожали на 0,61% - до $72,63 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,1%, до $72,19 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,63% - до $69,02 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,3%, до $68,59 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году. Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 декабря снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,387 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,397 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,07% и составил 102,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 929,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-02" (-0,98%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,97%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,81%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,58%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,56%) и "МТС-001P-20" (+0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) разместило выпуск облигаций со сроком обращения 1,6 года серии БО-002Р-04 объемом 11,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 11,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 23% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 25,59% годовых, купоны ежемесячные.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) завершил размещение 2-летних облигаций серии ПБО-002P-46 объемом 45 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA. По займу в течение всего срока обращения существует возможность предъявить бумаги к выкупу: дата начала приобретения - третий рабочий день с даты начала размещения облигаций; дата окончания приобретения - рабочий день, предшествующий дате погашения облигаций.

ООО "Р-Вижн" (R-Vision) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,27% займа на 81,811 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 17 октября. Ставки квартальных купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Ресурсы Албазино" (100%-ная дочерняя компания АО "Полиметалл") установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 1-8-го квартальных купонов 5-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 0% годовых. Ставки 1-8-го купонов будут определяться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей на 7-й день, предшествующий дате начала купона, и спреда. По выпуску объявлена оферта через два года. Объем займа пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Техразмещение пройдет 13 декабря.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии SILV01 с номиналом в серебре на уровне 4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Предварительный объем размещения будет равен эквиваленту до 2,5 тонн серебра. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра. Денежный эквивалент номинала облигации определяется в рублях на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России, на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента. Расчеты при первичном размещении, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях. Техразмещение запланировано на 13 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 8-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 20,29% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле: премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составила 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия к последующим после наступления данного события десяти купонам составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 14-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала гасится в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ЛК "Роделен" выкупила по оферте 90 тыс. 834 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 36,33% займа. Компания разместила 5-летний выпуск на 250 млн рублей в декабре 2022 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых до исполненной оферты. Ставка 25-42-го купонов до следующей оферты в июне 2026 года установлена на уровне 27% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.