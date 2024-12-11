"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Полюса с прогнозной ценой на уровне 17000 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 17000 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Три проекта - "Сухой Лог", "Чертово Корыто" и "Чульбаткан" - в совокупности могут удвоить производство золота эмитентом и довести его до 6 млн унций к 2030 году. Краткосрочные катализаторы роста в бумаге практически исчерпаны, а дисконт в 25% по Р/Е не выглядит очень низким, учитывая высокие процентные ставки в экономике. В то же время на более длинном горизонте переоценка бизнеса произойдет по мере запуска проектов роста", - указывают эксперты.

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