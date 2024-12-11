Курс рубля может остаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань на торгах в среду, в целом возможны новые попытки рубля несколько укрепиться, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов

Курс юаня пока не может закрепиться ниже 13,5 руб., причем последние пару дней торги парой юань/рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже проходят по одному и тому же сценарию - утренняя просадка, следствие продаж со стороны регулятора, во второй половине дня выкупается, правда, на не очень больших объемах, отмечает эксперт.

В целом рынок пытается найти равновесие на текущих уровнях, хотя давление со стороны предложения по-прежнему чувствуется, отражаясь в ощутимом спрэде кросс-курсов юань/доллар в России и на мировом рынке (составляет около 2%, согласно однодневным фьючерсам на доллар и юань), указывает Локтюхов.

"Ждем, что в среду юань продолжит проторговывать диапазон 13,5-14 руб. Мы по-прежнему оцениваем текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню и доллару, исходя из наших оценок состояния платежного баланса. Однако пока ситуация на валютном рынке ввиду сохраняющихся сложностей с переводами из России на фоне продолжающейся адаптации участников ВЭД к последним санкциям скорее заставляет ожидать новых попыток рубля несколько укрепиться", - пишет аналитик ПСБ в материале.

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