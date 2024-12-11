Вероятно продолжение снижения индекса Мосбиржи в среду утром - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Индекс Мосбиржи закрыл вторник с потерями в 2%. Никаких явно выраженных причин для распродаж не было. Но если посмотреть на дневной график, то в последние недели очень часто мы видели затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями участников торгов данных по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России, - указывают эксперты в обзоре. - Исходя из данной аналогии, в среду в первой половине дня стоит ждать продолжения снижения. Во второй половине дня нужно закрывать "шорты" и искать момент для спекулятивных покупок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.