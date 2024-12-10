10 декабря 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 10 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 3 базисных пункта - до 70,67% от номинала (их доходность не изменилась и составила 8,97% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 74% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,75% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 9 базисных пунктов, подешевев до 69,2% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов, до 30,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 65,05% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 23,21% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,86% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 14,73% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за день и составила 66,78% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.
В свою очередь индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.
Опубликовано: /Финмаркет/
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