"Финам" подтверждает прогнозную цену бумаг Сбербанка на уровне 356,5 руб

"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Сбербанка на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 356,5 рубля за штуку для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Ведущий российский кредитор представил результаты деятельности по РСБУ за январь-ноябрь 2024 года. Ноябрьские финпоказатели мы оцениваем в целом нейтрально, учитывая нынешнюю сложную операционную среду, связанную с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного сегмента. Темпы роста кредитования и доходов по основным направлениям деятельности банка продолжают замедляться, при этом увеличиваются расходы на кредитный риск, - пишет эксперт. - Тем не менее Сбербанку пока удается демонстрировать позитивную динамику чистой прибыли при неплохих показателях ROE и операционной эффективности. Мы по-прежнему ожидаем, что по итогам всего 2024 года эмитент заработает несколько больше 1,6 трлн руб. прибыли по МСФО и выплатит рекордные дивиденды. Сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на бумаги".

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