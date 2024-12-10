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10 декабря 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром просел к 2540п по индексу МосБиржи, лидируют в откате "Группа Астра" и ГК "Самолет"

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник выпускает пар после роста накануне, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $72 за баррель); сдерживающим фактором для покупателей также остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Астра" (-3,1%) и ГК "Самолет" (-2,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2543,21 пункта (-1,2%), индекс РТС - 806,2 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. (-4,56 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Сбербанк за 11 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% - до 1 трлн 444,8 млрд руб., говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в ноябре текущего года составила 117,3 млрд руб., увеличившись на 1,6% в годовом сравнении.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", динамика рынка в понедельник дала основания полагать, что после трех дней роста покупатели снова теряют силы. В итоге рынок акций во вторник скорректируется вниз. При этом внешний фон складывается нейтральный: падающие на утренней сессии цены на нефть компенсируются незначительным ослаблением рубля, а неопределенность, постепенно нарастающая перед заседанием ЦБ РФ, продолжает оказывать давление на рынок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника умеренно негативный: цены на нефть коррекционно снижаются после роста накануне, настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Нефть накануне подросла на фоне усиления политической неопределенности на Ближнем Востоке, а также заявлений Политбюро Китая о намерении поддержать национальную экономику. Во вторник же статистика показала рост импорта нефти в КНР в ноябре на 14,3% г/г - неплохие данные с учетом общей потери второй по величине экономикой мира импульса к росту. В течение дня инвесторы будут ждать конференции ОПЕК, а также ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку.

Рублевый индикатор МосБиржи накануне встретился с сопротивлением у 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит рассчитывать на движение в район 2800 пунктов (максимумы ноября и верхняя полоса Боллинджера).

Тем временем, во вторник рынок акций ощутил нисходящее давление со стороны ухудшения настроений на сырьевых площадках, где проходит сдержанная фиксация прибыли после ралли накануне, вызванного объявлением о стимулирующих мерах в Китае. Настроения в РФ при условии нейтрального геополитического фона могут продолжить стабилизироваться, дивидендные покупки на фоне восстановления цен на золото активизировались в бумагах ПАО "Полюс", который во вторник проведет онлайн-презентацию проектов роста. Интересной для угольных компаний, которые пережили непростой год, можно назвать новость о скачке импорта угля в Китай в ноябре на 26,4% г/г, до рекордного значения, отмечает Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов видит риски отката российского рынка акций. Для открытия среднесрочных длинных позиций стоит дождаться закрепления индекса выше отметки 2600 пунктов.

Во вторник "Полюс" представит информацию о текущем статусе стратегического проекта "Сухой Лог" и других проектах роста. Также 12 декабря произойдет дивидендная отсечка, а текущая дивидендная доходность составляет чуть менее 9%, напомнил Головинов.

В США в понедельник индексы акций просели на 0,5-0,6%, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ожидали статданных об инфляции в США.

На минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Поддержку рынкам оказали сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированные правительством страны.

Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

Также во вторник стало известно, что Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении. Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.

Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после роста накануне на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $71,87 за баррель (-0,4% и +1,4% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,06 за баррель (-0,5% и +1,7% в понедельник).

Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,73 млрд рублей (из них 3,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,83 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 870,15 млн рублей на акции ГК "Самолет").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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