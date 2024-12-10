Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Полюса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 17500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент во вторник провел вебинар, посвященный проектам роста, и представил уточненные прогнозы по месторождениям "Сухой Лог", "Чульбаткан" и "Чертово корыто".

"На наш взгляд, вебинар подтвердил статус проекта "Сухой Лог" как стратегического для "Полюса". Обновленные данные по месторождению мы рассматриваем как позитивные в долгосрочном плане. Хотя прогнозы по себестоимости не назывались, компания рассчитывает, что общие денежные затраты по данному проекту окажутся ниже, чем в среднем по "Полюсу" как группе ($475/унцию в 2024 году), - пишет эксперт в обзоре. - Из негативных моментов отметим, что оценка капзатрат на разработку месторождения увеличилась почти вдвое (с $3,3 млрд в пред-ТЭО от 2021 года до $6 млрд), что может негативно сказаться на дивидендах в ближайшие годы. По нашему мнению, "Полюс" уверенно движется к своей цели - к 2030 году удвоить производство золота, что еще не учитывается в котировках бумаг, по которой подтверждаем рейтинг "покупать" при целевой цене в 17500 руб."

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