"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 17500 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Золотодобытчик поделился прогнозами по новым проектам, которые должны расширить бизнес компании. Первую линию фабрики на Сухом Логе "Полюс" планирует запустить в 2028 году, а вторую линию - в 2029-м. Проект предполагает производство 2,3-2,8 млн унций золота в год. Запуск этого месторождения увеличит добычу желтого металла в России более чем на 20%. Капитальные затраты составят $6 млрд. Совокупное производство на других проектах - Чульбаткане и Чертовом Корыте - составит 600-700 тысяч унций в год. Их запуск намечен на 2029-й", - отмечают эксперты.

К 2030 году "Полюс" ожидает двукратного роста выпуска золота. Сейчас компания занимает четвертое место в мире по объему производства. Новые проекты могут вывести ее на второе место, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

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