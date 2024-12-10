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Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 6010-6090п - Freedom Finance Global
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10 декабря 2024 года 14:04

S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 6010-6090п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 6010-6090 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

Эксперт полагает, что в ходе предстоящей сессии торговая активность останется невысокой в преддверии публикации данных инфляции за ноябрь (в среду и четверг соответственно выйдет статистика индексов потребительских цен, CPI, и цен производителей, PCE). Альмаганбетов прогнозирует средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. В случае появления новых подробностей о взаимных ограничениях торговли между США и Китаем, а также стимулирующих мер в КНР возможно усиление колебаний рыночных котировок. Эксперт ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 6010-6090 пунктов.

"С технической точки зрения коррекция S&P 500 в ходе вчерашней сессии произошла в связи с откатом от сопротивления на отметке 6100 пунктов и тестированием зоны перекупленности индикатором RSI, - отмечает стратег инвесткомпании. - Масштаб ралли продолжает сужаться: доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, за шесть сессий сократилась с 82% до 42%. Такое резкое снижение указывает на ослабление внутренней структуры ралли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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