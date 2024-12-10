S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 6010-6090п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 6010-6090 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

Эксперт полагает, что в ходе предстоящей сессии торговая активность останется невысокой в преддверии публикации данных инфляции за ноябрь (в среду и четверг соответственно выйдет статистика индексов потребительских цен, CPI, и цен производителей, PCE). Альмаганбетов прогнозирует средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. В случае появления новых подробностей о взаимных ограничениях торговли между США и Китаем, а также стимулирующих мер в КНР возможно усиление колебаний рыночных котировок. Эксперт ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 6010-6090 пунктов.

"С технической точки зрения коррекция S&P 500 в ходе вчерашней сессии произошла в связи с откатом от сопротивления на отметке 6100 пунктов и тестированием зоны перекупленности индикатором RSI, - отмечает стратег инвесткомпании. - Масштаб ралли продолжает сужаться: доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, за шесть сессий сократилась с 82% до 42%. Такое резкое снижение указывает на ослабление внутренней структуры ралли".

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