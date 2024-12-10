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10 декабря 2024 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 260 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 217 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за ноябрь: чистая прибыль составила 117,3 млрд руб. против 115,4 млрд руб. годом ранее, отмечают аналитики. Темпы роста существенно замедлились, однако рынок уже дал переоценку, и акции торгуются по исторически низким мультипликаторам, подчеркивают эксперты. "С технической точки зрения цена дошла до среднесрочной поддержки 220 руб. и начинает формировать разворот. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 217 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,41", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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