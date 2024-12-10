"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xylem с прогнозной ценой $156,3

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xylem Inc. с прогнозной стоимостью $156,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Мы полагаем, что на горизонте двенадцати месяцев у цены бумаг эмитента есть хорошие перспективы роста. Стабильный рост бизнеса компании, обусловленный наличием долгосрочного спроса на воду и водные технологии, гибкая работа менеджмента с цепочками поставок и активное распространение на рынки развивающихся стран позволяют считать, что акции не достигли своей справедливой стоимости, - пишет эксперт. - Наша оценка основана на сравнении с аналогами по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales NTM".

Ключевыми рисками для Xylem Керимханов видит возможный рост геополитической напряженности и повышение пошлин на зарубежную продукцию и комплектующие.

Xylem Inc. - мировой лидер в области водных технологий, который обеспечивает клиентов продуктами и услугами, решающими широкий спектр задач: от дефицита воды и улучшения ее качества до сбора, анализа и обработки сточных вод.

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