"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

Эмтинет объявил о росте выручки на 17% в ноябре 2024 года к ноябрю 2023 года. Выручка росла более высокими темпами, чем в предыдущие месяцы, но слабее, чем можно было бы ожидать, констатируют эксперты.

"Полагаем, на динамике сказывается общее ослабление спроса в РФ. Неопределенность экономической среды создает риск снижения наших прогнозов выручки на 2024-25 гг. Тем не менее долгосрочно у бизнеса хорошие перспективы роста. Компания имеет низкую долговую нагрузку, положительную рентабельность и регулярно платит дивиденды. У нас позитивный взгляд на акции Henderson, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Бумаги торгуются по 3,8х EV/EBITDA и 6,6x P/E на базе наших прогнозов по EBITDA и прибыли на 2024 год. Мы считаем такую оценку привлекательной с учетом нашего прогноза роста продаж и прибыли в 2024-25 гг., а также выплаты дивидендов", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.