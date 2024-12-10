"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 264,9 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 48,7% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Мосбиржа" выигрывает от высоких рублевых процентных ставок в РФ и демонстрирует быстрый рост финансовых показателей, - пишет эксперт. - Причем такая ситуация, вероятно, сохранится в ближайшие кварталы. Когда же в стране в итоге произойдет разворот ДКП, можно будет ожидать улучшения ситуации на фондовом рынке и возвращения средств розничных инвесторов из банков обратно на биржу. Это позитивно скажется на активности торгов и комиссионных доходах Мосбиржи. Акции компании торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы считаем их интересными для долгосрочных покупок".

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