Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2550-2600п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"По-прежнему видим риски отката российского рынка. Для открытия среднесрочных длинных позиций стоит дождаться закрепления индекса выше отметки 2600 пунктов. Также ожидаем продолжения роста цены акций ПАО "Полюс", - пишет эксперт в комментарии.

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