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10 декабря 2024 года 09:11

Brent торгуется около $71,8/барр.

Уолл-стрит начала неделю снижением. Рынки акций стран АТР растут во вторник на оптимизме по поводу новых стимулов в Китае. Цены на нефть опускаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ждали данных об инфляции в США.

Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, опубликованном агентством "Синьхуа". Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций.

"Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

Тем временем на минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

"Сильный пятничный отчет по рынку труда заставил трейдеров задуматься о том, будут ли данные об инфляции на этой неделе выше, чем ожидалось. Но в текущий момент заставить Федрезерв отказаться от очередного снижения ставки может только очень резкое ускорение инфляции", - сказал Крис Ларкин из E*Trade from Morgan Stanley (SPB: MS).

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,6% на новости о начале антимонопольной проверки в отношении компании регуляторами Китая.

Цена бумаг Arthur J. Gallagher & Co. (SPB: AJG) снизилась на 2,1%. Американский страховой брокер достиг соглашения о приобретении конкурента AssuredPartners в рамках сделки объемом $13,45 млрд. Для финансирования сделки Gallagher планирует допразмещение акций на сумму $8,5 млрд.

Капитализация Super Micro Computer выросла на 2,9% на новости, что компания получила от регуляторов отсрочку для приведения своих отчетностей в соответствие с требованиями листинга на бирже Nasdaq.

Бумаги Interpublic Group of Cos. (SPB: IPG) подскочили в цене более чем на 10%. Американский медиахолдинг Omnicom Group (SPB: OMC) достиг соглашения о покупке своего конкурента, в результате чего будет создан мировой лидер на рекламном рынке. Сделка будет оплачена акциями Omnicom, объем сделки оценивается в $13,3 млрд без учета долга. Акции Omnicom подешевели на 6,5%.

Значение Dow Jones Industrial Average опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,61% - до 6052,85 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,62% и составил 19736,69 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются во вторник, инвесторы оценивают сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированных правительством страны.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%.

Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

"Сейчас они сосредоточены на том, чтобы с помощью смягчения ДКП воздействовать на потребителей, поскольку именно в этом и заключался корень проблемы, - сказал Бернс Маккинни из NFJ Investment Group. - Если им удастся достичь этой цели, то они смогут извлечь выгоду из растущего среднего класса в Китае".

Также во вторник стало известно, что Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении. Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.

Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги страховщика AIA Group и онлайн-ритейлера JD.com, прибавляющие 3,1%.

Рыночная стоимость оператора казино Sands China (SPB: 1928) увеличивается на 2,9%, как и автомобильной группы Geely Automobile Holdings. Между тем котировки WuXi AppTec опускаются на 2,7%, Xinyi Solar - на 2,3%, BYD Electronic - на 1,8%, CNOOC Ltd. - на 1,3%.

Японский Nikkei 225 повышается на 0,37%.

Лидерами роста на бирже в Токио выступают акции Sumitomo Pharma, подскочившие на 5,4%. Цена бумаг Renesas Electronics и Shiseido Co. повысилась на 4,2%, Mitsui & Co. - на 3,8%, Sony Group - на 3,7%. Тем временем капитализация Hitachi снизилась на 2,4%, Nintendo - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 2,4%,

Стоимость акций Samsung Electronics понизилась на 1,1%, Hyundai Motor - подскочила на 5%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Руководство ЦБ отметило рост уверенности в том, что темпы подъема потребительских цен движутся по направлению к целевому уровню, а также исключило из пресс-релиза слова, что регулятор "не исключает никаких дальнейших мер".

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 3% и 5% соответственно на фоне роста цен на железную руду до двухмесячного максимума.

Цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $71,78 за баррель, что на $0,36 (0,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,02 (1,4%), до $72,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,39 (0,57%), до $67,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,7%), до $68,37 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

События в Сирии могут добавить небольшую премию за геополитический риск к ценам на нефть на следующие несколько недель, и угроза разрастания конфликта в регионе создает дополнительную напряженность, отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон в обзоре по рынку.

Сирия не является крупным производителем нефти, однако "имеет огромное геополитическое значение благодаря своему месторасположению и связям с Россией и Ираном", говорит Леон, мнение которого приводит Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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