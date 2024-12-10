Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх 2600п в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи на спокойном внешнем фоне может протестировать снизу вверх отметку 2600 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи продолжил дорожать, сопротивление 2550 пунктов ожидаемо взято и переходит в статус поддержки, на максимуме сессии бенчмарк был выше 2586 пунктов - до пиков зимы на 2600 пунктах не хватило пока лишь полпроцента. При спокойном фоне верхняя круглая отметка может быть протестирована в самые ближайшие сессии", - отмечает аналитик.

Геополитический фактор задает тон торгам, указывает Зельцер - риск-премия в российских финансовых активах то сужается, то расширяется. В последние дни участники рынка питают надежды на деэскалацию - вот рынок акций и растет в начале зимы, отдаляясь от осенних минимумов.

Добавляет оптимизма акциям восстановление рубля, отмечает эксперт БКС Экспресс в обзоре - остановка девальвации читается как дезинфляционный фактор, а это аргумент для ЦБ быть несколько помягче. "Ставку 20 декабря, скорее всего, поднимут, хотя, возможно, уже не так сильно, как было бы при недавнем долларе за 110 руб./$1, курс по 100 руб./$1 не столь критичен и устраивает многих. При умеренном ужесточении ДКП так и до искомых 2700 пунктов по индексу Мосбиржи можем успеть до конца 2024 года", - пишет Зельцер.

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