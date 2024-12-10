Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ждали данных об инфляции в США. Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций. "Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

Тем временем на минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно процентной ставки. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник, инвесторы оценивают сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированных правительством страны. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%. Японский Nikkei 225 повышается на 0,37%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 2,4%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,4%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также роста напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА). Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,76 за баррель, что на 0,53% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,4%, до $72,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,57%, до $67,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%, до $68,37 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. События в Сирии могут добавить небольшую премию за геополитический риск к ценам на нефть на следующие несколько недель, и угроза разрастания конфликта в регионе создает дополнительную напряженность, отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон в обзоре по рынку.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 декабря выросла в 3,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,682 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,457 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,02% и составил 102,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 декабря) прибавил 0,11%, поднявшись до 929,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,69%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,62%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,63%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,59%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-004Р-05 объемом 12,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 23% годовых, что соответствует доходности к оферте (через 450 дней, примерно 1 год и 3 месяца) на уровне 25,59% годовых. Купоны по выпуску фиксированные и ежемесячные. Компания 2 декабря провела также сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-004Р-07 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 6 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов по займу установлена на уровне 23% годовых. Техразмещение данного выпуска пройдет 12 декабря.

ООО "ПСБ лизинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона составит 25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,08% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Мосбиржа 18 ноября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 28% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 31,89% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Мосбиржа 9 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей, 11 октября эмитент начал размещение дебютного выпуска в рамках данной программы объемом 500 млн рублей с привязкой к ключевой ставке. На текущий момент размещены бумаги на 289,4 млн рублей, размещение продлится до 13 декабря.

МФК "Вэббанкир" завершила размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. Выпуск размещался с 14 августа. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. Также по займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения.

ООО "Ресурсы Албазино" (100%-ная дочерняя компания АО "Полиметалл") 10 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-01. Объем займа пока не раскрывается. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Ранее Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" 11 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Ставки 1-48 ежемесячных купонов установлены на уровне 31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонов, 2% от номинала - в даты окончания 13-42 купонов, 4% - в даты окончания 43-47 купонов и 6,5% номинала - в дату погашения бондов.

ООО "Рафт лизинг" перенесло размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск проходил с 29 ноября по 6 декабря. Планировалось, что по выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 7-й день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда составлял 600 базисных пунктов. Также была предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3% от номинальной стоимости бондов должно быть погашено в даты выплат 5-35-го купонов, 7% - в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение было запланировано на 12 декабря. Заем доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Мосбиржа 12 ноября зарегистрировала дебютную программу облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ, входит в "СИБУР") увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 40 млрд рублей до 90 млрд рублей. Кроме того, функциональность программы была расширена - добавлена возможность размещения выпусков с переменными купонами. Бессрочная программа была зарегистрирована в ноябре 2018 года. Бонды в ее рамках могут быть размещены на срок до 10 лет.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 17-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий (до объединения с ПСБ эмитентом выпусков был СМП банк) в размере 22% годовых. Размещение бессрочных субордов 2-3-й серий состоялось в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, плюс 1%. По выпускам предусмотрены колл-опционы в декабре 2026 года.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 9-10-го купонов облигаций серии БО-П-08 на уровне 25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года. Ставка текущего купона - 15,2% годовых, по выпуску 19 декабря предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 9 млн 056 тыс. 448 облигаций 41-й серии по цене 100% от номинала, или 60,4% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 15 млрд руб. в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставки 17-20-го купонов бондов установлены на уровне 24% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" приняло решение 24 декабря досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск облигаций компания разместила в июне 2020 года. Ставка текущего, 9-го, купона - 8,95% годовых. По займу 27 декабря предстояло исполнение оферты, которую эмитент заменил на call-опцион.

ООО "Чистая планета" исполнило обязательства по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,438 млн рублей, не допустив тем самым фактического дефолта. "В плановую дату выплаты купонного дохода по облигациям - 5 декабря - обязательство эмитента не исполнено по причине доначисления налогов, которое произошло 3 декабря, в связи с этим были заблокированы счета. 4 декабря задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности; на данный момент обязанность по выплате купонного дохода исполнена в полном объеме (в течение технического дефолта)", - говорится в сообщении компании. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купона.