Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс Китая в ноябре;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре;

- конференция ОПЕК;

- ежемесячный отчет Минэнерго США;

- финансовые результаты Сбербанка за ноябрь 2024 года по РСБУ.

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