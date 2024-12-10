Акции Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил результаты по выручке за ноябрь 2024 года. Она составила 2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 16,5% к аналогичному периоду предыдущего года, констатируют эксперты. Рост выручки за 11 месяцев 2024 года составил 23,7%, достигнув 18 млрд рублей. Онлайн-выручка растет опережающими темпами над офлайн-каналами, продемонстрировав рост в ноябре 2024 года на 36% к ноябрю 2023 года.

9 декабря 2024 года ожидается закрытие реестра по дивидендам на общую сумму 18 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 3%, отмечают аналитики сервиса.

"Рост выручки в ноябре соответствует нашим ожиданиям касательно реализации отложенного спроса на зимнюю коллекцию с учетом высокой базы октября предыдущего года. Мы считаем акции Henderson привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

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