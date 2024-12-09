Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570п по индексу МосБиржи на надеждах снижения геополитических рисков

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (февральский фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель) и на фоне надежд на деэскалацию конфликта вокруг Украины после заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,8%) и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+4,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2572,89 пункта (+1,5%, максимум сессии - 2586,31 пункта), индекс РТС - 815,61 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составил 99,3759 руб. (-4,56 копейки).

Избранный президент США Дональд Трамп на выходных заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта. "Настало время действовать. Китай может помочь", - процитировали в воскресенье западные СМИ заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social. По словам Трампа, "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку".

Рассуждая об украинском конфликте, Трамп выразил опасение, что "если это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже".

В интервью NBC News Трамп предупредил, что Украина, "возможно", при нем не будет получать так много военной помощи, как сейчас.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине. Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник - Дональд Трамп.

Подорожали в понедельник также акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%, до 1127,8 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +2,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Акционеры "Северстали" на внеочередном собрании 6 декабря одобрили дивидендные выплаты за III квартал 2024 года в размере 49,06 руб./акция. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 17 декабря, говорится в сообщении компании. Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю с планомерного роста, чему благоволила рыночная конъюнктура - сырьевые цены (нефть и металлы) подросли, а рубль понес потери к юаню. Геополитика между тем вселяет некоторые надежды на деэскалацию украинского конфликта.

Во вторник будут опубликованы данные по китайскому торговому балансу. EIA представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь. При отсутствии выраженного негатива до конца этой недели индекс МосБиржи может добраться до отметки 2600 пунктов и попытаться закрепиться выше. Способствовать этому локально могла бы коррекция в рубле после мощного импульса укрепления. При этом жесткие сигналы ЦБ РФ или данные об ускорении инфляции незадолго до заседания регулятора могут сдерживать подъем. Важной областью поддержки для индекса МосБиржи остается рубеж 2500 пунктов. Прогноз на 10 декабря - 2520-2620 пунктов, считает Шепелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, поддержку рынку акций оказал рост цен на нефть в совокупности с ослаблением рубля к юаню. Ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитика, макростатистика и корпоративные события. На текущей неделе в фокусе инвесторов будет оставаться публикация финансовой отчетности, ряд дивидендных отсечек, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина РФ. До конца года рыночные котировки могут поддержать дивиденды в рамках промежуточных выплат.

Акции ПАО "Полюс" выросли вслед за золотом, которое поднялось к $2700 за унцию. В четверг акции компании уходят в дивидендную отсечку, в рамках которой компания распределит выплаты за 9 месяцев в размере 1301,75 рубля на акцию. Дополнительную поддержку оказывают ожидания обновленных параметров флагманского проекта "Сухой Лог", презентация которых состоится во вторник, отметил эксперт.

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, рынок акций РФ отрабатывает техническую цель восстановления после провала индекса МосБиржи до 2450 пунктов в минувшую среду. Последние две недели рынок движется в диапазоне с четкой выраженной нижней границей 2450 пунктов и пока еще не до конца сформированной верхней границей 2550-2600 пунктов по индексу МосБиржи.

Очевидно, что выход из этого диапазона вверх должен сопровождаться сильной фундаментальной подоплекой, но пока рассчитывать на это не приходится, считает аналитик. Ослабление рубля во второй половине ноября дало сильный импульс инфляции с риском превышения даже верхней границы прогнозного инфляционного диапазона ЦБ РФ в 8-8,5%, поэтому рынок вряд ли сомневается в перспективе жесткой ответной реакции со стороны регулятора на заседании 20 декабря, что и предопределяет выбор участников торгов в пользу безрисковых инструментов - фондов денежного рынка и КСУ (клиринговый сертификат участия).

Кроме фактора снижения индекса доллара (фьючерс на DXY просел на 0,1%), котировки золота поддерживаются новостью о возвращении Китая на рынок после длительной полугодовой паузы, а также ухудшением геополитической ситуации в мире за последние несколько дней. Опережающую рынок динамику в понедельник показал сектор IT-компаний c лидером роста акциями "Группы Позитив". После длительного снижения, которое длилось почти без перерывов в течение месяца и сформировавшегося "двойного дна", в акциях "Группы Позитив" стали проявляться "разворотные" настроения. Интерес к бумагам "Позитива" подогревается еще и новостью о выходе компании на рынок Египта, отмечает Фетисов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. В США статистика по рынку труда увеличила до 87% вероятность снижения ключевой процентной ставки Федрезервом на декабрьском заседании, тогда как неделю назад эта вероятность составляла 66,5%. На неделе интерес также представляют выходящие в США ноябрьские данные по инфляции (11 декабря) и индекс цен производителей (12 декабря).

Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного подъема после позитивных новостей на "Дне инвестора" Сбера и высказываний Трампа на выходных о намерении завершить конфликт России с Украиной. Несмотря на весь позитив, рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% годовых на заседании 20 декабря, что может стать негативом для рынка, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе вернулся выше психологически важного уровня 2500 пунктов и при закрытии дня выше линии локально восходящего тренда возможен рост индикатора до 2650 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку бумагам "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%) в понедельник оказали новости о возможности проведения IPO своего подразделения VK Tech: на данный момент самый небольшой по выручке сегмент компании, на который по итогам года придется около 9% консолидированного показателя, считает аналитик. VK Tech, однако, демонстрирует самые высокие темпы роста и стабильную положительную рентабельность EBITDA, отметила Кожухова.

Акции ПАО "Полюс" выросли на фоне роста цен на золото выше сопротивления $2680 за унцию - пробой уровня предвещает очередное тестирование рубежа $2700 за унцию. Кроме того, бумаги "Полюса" до четверга включительно можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 руб. с текущей доходностью 8,8%, напомнила аналитик.

При оптимистичном сценарии в ближайшие недели акции "Полюса" (14684 рубля) могут стремиться к пику 2021 года 16204,5 руб. (потенциал роста от текущих уровней около 10%) в расчете на выплату дивидендов за IV квартал, размер которых может составить 300 руб. на бумагу, полагает Кожухова.

Цены на нефть растут после слабости прошлой недели, получая поддержку от политической напряженности на Ближнем Востоке после отставки президента Сирии, а также заявлений Политбюро Китая о намерении сделать фискальную политику более проактивной и стабилизировать рынки недвижимости и акций. Новости вызвали ралли в Гонконге перед закрытием торгов.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Европейский рынок перед еще одним потенциальным снижением процентных ставок ЕЦБ сохраняет уверенность, в то время как американский показывает склонность к сдержанной фиксации прибыли. Российский рынок к концу дня в условиях отсутствия геополитического негатива и активизации покупок в отдельных акциях нацелился на сопротивления 2590 пунктов и 830 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. Долларовый индикатор РТС закрепился выше важного технического уровня 800 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает возможность движения в район 900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера), полагает Кожухова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,03%, южнокорейский Kospi упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng отыграл утренние потери и вырос на 2,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавили 0,7-1%, DAX просел на 0,1%), но минусуют Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,6%).

Южнокорейский рынок ушел вниз на фоне политической нестабильности в стране.

Экономика Японии в III квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре выросли на 0,2% в годовом выражении. Инфляция в стране фиксируется по итогам десятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,8%.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,57 за баррель (+2,1% и -1,4% в пятницу), январская цена WTI - $68,8 за баррель (+2,4% и -1,6% в пятницу).

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк Brent потерял 1%, североамериканский WTI - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+9,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,8% и +7,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,5%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+4,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,2%).

Акционеры МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (MOEX: HEAD) (+0,5%, до 4313 рублей) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате спецдивиденда в размере 907 рублей на акцию, сообщила компания. Ранее сообщалось, что если решение будет принято, группа HeadHunter (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

Просели акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,4%), ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,92 млрд рублей (из них 13,59 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 11,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").