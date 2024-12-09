Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 70,67% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 74,01% от номинала (доходность не изменилась, составив 8,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 17,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 7 базисных пунктов, подорожав до 69,2% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, до 30,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 65,05% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 23,18% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,86% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 14,72% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за день и составила 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая как пятничный отчет по американскому рынку труда, так и последние новости из Китая и Сирии.

Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, опубликованном агентством "Синьхуа". Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций. "Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

Тем временем на минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе. "Сильный пятничный отчет по рынку труда заставил трейдеров задуматься о том, будут ли данные об инфляции на этой неделе выше, чем ожидалось. Но в текущий момент заставить Федрезерв отказаться от очередного снижения ставки может только очень резкое ускорение инфляции", - сказал Крис Ларкин из E*Trade from Morgan Stanley (SPB: MS).

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., сообщило министерство труда страны 6 декабря. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.