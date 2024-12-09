ЦБ РФ может повысить ставку до 24% на декабрьском заседании - УК "Первая"

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 24% годовых на декабрьском заседании, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Согласно последним данным, недельная инфляция достигла 0,5%, - напоминает эксперт. - По предварительным итогам ноября 2024 года цены выросли на 1,5%, что выше итоговой оценки в ноябре 2023 года и при прямом пересчете на год соответствует 17% (после коррекции на сезонность). Годовая инфляция, по оценкам Минэкономразвития, уже приблизилась к 9,1% г/г. При сохранении ноябрьских темпов роста цен в декабре инфляция на конец года может превысить 10,5% г/г. В условиях высокого инфляционного давления и сохранения тенденции к его росту ожидаем, что Банк России может повысить ключевую ставку до 24%. Более решительный шаг в повышении ключевой ставки может стать важным сигналом для рынка о бескомпромиссном настрое регулятора".

В дальнейшем при отсутствии ускорения инфляции Банк России, вероятно, возьмет длительную паузу и будет оценивать динамику экономики при новом уровне процентных ставок, полагает Ващелюк.

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