Сохраняющиеся риски сдерживают оптимизм в отношении облигаций Сегежа Групп - инвестбанк "Синара"

Сохраняющиеся риски сдерживают оптимизм в отношении облигаций "Сегежа Групп", говорится в аналитическом материале инвестиционного банка "Синара".

"Сегежа Групп" объявила параметры допэмиссии, которые предполагают вливание в уставный капитал в следующем году 101 млрд руб. Это поможет существенно уменьшить долговую нагрузку, - пишут аналитики Александр Афонин и Александр Гайда. - Рублевые облигации "Сегежа Групп" с фиксированным купоном положительно отреагировали на новости о допэмиссии и предстоящее снижение долговой нагрузки. Наиболее ликвидные выпуски снизились в доходности с ~60% до 42 - 50% годовых. А вот на котировках флоатеров новости не сказались никак - их цена осталась на уровне 83-84% от номинала, что эквивалентно премии к RUONIA порядка 1100-1300 б.п.".

Несмотря на решение первостепенных проблем с долгом, по мнению экспертов, остаются актуальными риски, связанные с основной деятельностью компании и способностью восстановить прибыльность. Соответственно, аналитики инвестбанка "Синара" относят облигации "Сегежа Групп" к высокорисковым инструментам.

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