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09 декабря 2024 года 18:00
Цена акций Полюса может вновь протестировать снизу вверх уровни 15000-15250 руб. - РСХБ
Котировки акций ПАО "Полюса" в краткосрочной перспективе могут выйти из устоявшегося диапазона и вновь попытаться протестировать уровни 15000-15250 рублей за штуку в случае развития благоприятной конъюнктуры, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Среди предпочитаемых в понедельник инвесторами отраслей выделяется сектор металлов и добычи, который практически полностью "вытягивается" акциями золотодобытчиков - "Полюс" (+2,9%) и ЮГК ( +2,5%) - на фоне роста цен на золото. Котировки драгметалла приблизились вплотную к максимальным уровням за последние две недели. Кроме фактора снижения индекса доллара (DXY - 0,1%), цены поддерживаются новостью о возвращении Китая на рынок после длительной полугодовой паузы, а также ухудшением геополитической ситуации в мире за последние несколько дней, - пишет эксперт в обзоре. - В случае развития благоприятной конъюнктуры, котировки акций "Полюса" в краткосрочной перспективе могут выйти из устоявшегося диапазона и вновь попытаться протестировать уровни 15000-15250 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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