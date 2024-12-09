Цена акций Полюса может вновь протестировать снизу вверх уровни 15000-15250 руб. - РСХБ

Котировки акций ПАО "Полюса" в краткосрочной перспективе могут выйти из устоявшегося диапазона и вновь попытаться протестировать уровни 15000-15250 рублей за штуку в случае развития благоприятной конъюнктуры, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Среди предпочитаемых в понедельник инвесторами отраслей выделяется сектор металлов и добычи, который практически полностью "вытягивается" акциями золотодобытчиков - "Полюс" (+2,9%) и ЮГК ( +2,5%) - на фоне роста цен на золото. Котировки драгметалла приблизились вплотную к максимальным уровням за последние две недели. Кроме фактора снижения индекса доллара (DXY - 0,1%), цены поддерживаются новостью о возвращении Китая на рынок после длительной полугодовой паузы, а также ухудшением геополитической ситуации в мире за последние несколько дней, - пишет эксперт в обзоре. - В случае развития благоприятной конъюнктуры, котировки акций "Полюса" в краткосрочной перспективе могут выйти из устоявшегося диапазона и вновь попытаться протестировать уровни 15000-15250 рублей за штуку".

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