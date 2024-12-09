Цена нефти, вероятно, останется вблизи $70/барр. в ближайший год - "БКС МИ"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи уровня в $70 за баррель на горизонте года, при этом обычная волатильность рынка может понизить цены до $60 или повысить до $80 за баррель, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Решение ОПЕК+ (страны пока не стали отказываться от добровольного сокращения добычи) оказалось в русле ожиданий: ранее представители организации неоднократно говорили, что планируемая отмена дополнительного добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, Россией и другими экспортерами будет зависеть от фактического состояния рынка. Сейчас похоже, что предложение на данных рынках достигло максимального уровня или же наблюдается его избыток, поэтому отсрочка не стала сюрпризом, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - Похоже, что краткосрочно рынки больше заботит слабый спрос со стороны США и Китая, нежели потенциальные перебои с экспортом из стран Ближнего Востока. Именно эти две темы последний год определяли сценарии прогнозов нефтетрейдеров".

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