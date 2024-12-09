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09 декабря 2024 года 17:33
Цена нефти, вероятно, останется вблизи $70/барр. в ближайший год - "БКС МИ"
Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи уровня в $70 за баррель на горизонте года, при этом обычная волатильность рынка может понизить цены до $60 или повысить до $80 за баррель, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Решение ОПЕК+ (страны пока не стали отказываться от добровольного сокращения добычи) оказалось в русле ожиданий: ранее представители организации неоднократно говорили, что планируемая отмена дополнительного добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, Россией и другими экспортерами будет зависеть от фактического состояния рынка. Сейчас похоже, что предложение на данных рынках достигло максимального уровня или же наблюдается его избыток, поэтому отсрочка не стала сюрпризом, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - Похоже, что краткосрочно рынки больше заботит слабый спрос со стороны США и Китая, нежели потенциальные перебои с экспортом из стран Ближнего Востока. Именно эти две темы последний год определяли сценарии прогнозов нефтетрейдеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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