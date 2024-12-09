"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Менеджмент эмитента в 2025 году ждет усиления рисков из-за жесткой денежно-кредитной политики. При этом Сбербанк прогнозирует сохранение рентабельности капитала на целевом уровне 22% и подтверждает выплату 50% прибыли в виде дивидендов. Такой взгляд во многом заложен в нашу модель. Мы позитивно смотрим на бумагу: банк предполагает сохранить высокую рентабельность при сложных внешних условиях, - указывают эксперты. - Текущая оценка по мультипликатору P/BV (цена/балансовая стоимость) на базе нашего прогноза прибыли на 2024 год- 0,8x, а P/E (цена/прибыль) - 3,4x против среднеисторического уровня 5,6х".

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