S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6060-6120п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6060-6120 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Внешний фон позитивен: китайские и гонконгские фондовые индексы развернулись вверх после заявлений Политбюро КПК о готовности принять проактивные меры для стимулирования внутреннего спроса. На этом фоне фьючерсы на американские индексы перешли в зеленую зону, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем внутридневную волатильность ниже средней при нейтральном балансе рисков. Инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации статистики инфляции, поэтому наиболее вероятна боковая динамика котировок. Преимущество "быков" может усилиться при закреплении индекса широкого рынка выше 6000 пунктов. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6060-6120 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия 6 декабря)".

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