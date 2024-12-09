ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на заседании в декабре до 23% годовых - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на заседании в декабре до 23% годовых, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"С начала текущего месяца рост цен к 2 декабря составил уже 0,14%, с начала года - 8,34%. Прогноз ЦБ РФ в 8,5% уже точно будет превышен, - пишет эксперт в обзоре долгового рынка. - Увеличивается риск роста цен в 10% и выше по итогам года. Основной вклад в ускорение инфляции внесло повышение цен на фрукты и овощи, индексация транспортных тарифов (1 декабря) и рост цен на топливо. Валютный курс также проявляется в ценах. Инфляцию за прошлый месяц Росстат опубликует 11 декабря. С учетом новых данных по последней неделе, инфляция в ноябре могла составить рекордные в этом году 1,5% м/м. В свете такого взлета Банк России с еще большей вероятностью повысит ставку на заседании в этом месяце до 23% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.