Акции ЛУКОЙЛа, Т-Технологий и HeadHunter будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Т-Технологий" и МКПАО "Хэдхантер" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

По мнению эксперта, акции "ЛУКОЙЛа" уже точно завершили среднесрочный нисходящий тренд, начавшийся в мае 2024 года, и продолжают движение в устойчивом боковике. К концу недели Буянов ожидает, что акции компании будут торговаться в диапазоне 7000-7100 руб. (2-3,5%).

"Акции "Хэдхантера" с сентября двигались в слабом краткосрочном восходящем тренде. Коррекция, начавшаяся в середине ноября, завершена, - пишет аналитик. - Серьезным препятствием росту окажется уровень около 4500 руб., который уже дважды останавливал цены. К концу недели ожидаем, что акции компании будут торговаться в диапазоне 4400-4500 руб. (2,4-4,7%)".

Бумаги "Т-Технологий" уже больше года находились в нисходящем тренде и сейчас, на взгляд стратега, демонстрируют первые признаки разворота. Акции уже дважды не смогли преодолеть последний минимум на уровне 2200 руб., что, по мнению Буянова, говорит о возможном переходе котировок акций к боковику.

"Тем не менее бумаги стоят дешево с фундаментальной точки зрения, а текущие уровни - отличная точка входа не только на неделю, но и на более долгий срок, - полагает эксперт. - К концу недели мы ожидаем, что бумаги будут торговаться в диапазоне 2400-2450 руб. (2,5-4%)".

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