Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ЦИАН и целевую цену на уровне 1000 рублей за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"ЦИАН представил финансовые результаты за 3К24. Выручка ожидаемо снизилась на 2% г/г на фоне сложной конъюнктуры рынка (высокие ставки по ипотечным кредитам и сокращение льготных программ). На рентабельность по скорр. EBITDA (15,8%, на 0,9 п. п. ниже, чем ожидалось) повлияли падение выручки, рост расходов на персонал и бoльшая маркетинговая активность, направленная на увеличение доли рынка", - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

Эксперты обращают внимание на сообщение компании о том, что она находится на финальной стадии редомициляции и ожидает получить публичный статус до конца января 2025 года, после чего рассчитывает объявить обмен в отношении акционеров CIAN PLC. Кроме этого, совет директоров МКАО "ЦИАН" может рассмотреть вопросы об обратном выкупе акций и выплате специальных дивидендов (не ранее 2П25) из накопленных денежных средств.

"Мы ожидаем умеренно позитивной реакции рынка, так как положительные корпоративные новости "сглаживаются" динамикой бизнеса в текущих непростых условиях рынка недвижимости", - делают вывод аналитики Альфа-банка.

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