Прогнозная цена "префов" Транснефти составляет 1402 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" составляет 1402 рубля за штуку, у компании понятные факторы для роста - индексация тарифов и высокие процентные доходы за счет заметного объема денежных средств на балансе, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Минфин заложил в бюджет поступления дивидендов "Транснефти" в размере 50% от чистой прибыли, несмотря на рост налога на прибыль с 25 до 40% на следующие шесть лет. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Александр Новак. Бумаги отреагировали на новость ростом котировок, хотя, по нашим оценкам, дивидендная доходность в следующем году может снизиться до 9-10%", - отмечает аналитик.

Ключевой позитив в том, указывает Крылова, что эмитент не планирует снижать долю прибыли, которая идет на выплату дивидендов, поскольку государству принадлежит более 75% в уставном капитале.

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