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Главная / Мнения аналитиков / Рубль пока сохраняет потенциал укрепления к 13,3 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
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09 декабря 2024 года 12:11
Рубль пока сохраняет потенциал укрепления к 13,3 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары юань/рубль в моменте способен вновь укрепиться в сторону 13,3 руб. за юань, волатильность на локальном валютном рынке пока остается высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты полагают, что у котировок нефти марки Brent в целом есть потенциал к росту выше $72 за баррель, если месячные отчеты ОПЕК и МЭА на текущей неделе не покажут дальнейшее снижение прогнозов по спросу на нефть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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