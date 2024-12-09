"Финам" понизил целевую цену акций Whoosh до 190 руб

"Финам" понизил целевую цену акций Whoosh до 190 рублей на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 29% с текущих уровней и соответствует рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы понизили целевую цену по акциям Whoosh в связи с тем, что компания растет медленнее, чем мы прогнозировали ранее, а также в связи с увеличением ставки дисконтирования, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Акции Whoosh опустились ниже цены IPO, установив исторический минимум. Текущие цены выглядят привлекательно для инвесторов, готовых к риску. Сильные финансовые результаты пока не могут обеспечить компанию положительным денежным потоком из-за растущих инвестиций. Одновременно с этим усиливаются регуляторные требования и конкуренция, а также сохраняются риски усиления налоговой нагрузки".

Whoosh - лидер рынка шеринга средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России и СНГ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.