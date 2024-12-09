Рынок акций РФ утром превысил 2560п по индексу МосБиржи на оптимистичных ожиданиях вокруг Украины

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил коррекционный рост пятницы, подогретый подросшей нефтью (февральский фьючерс на Brent в понедельник подрос к $71,8 за баррель) и надеждами на деэскалацию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,3%) и самой "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2561,31 пункта (+1%), индекс РТС - 811,56 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 декабря, составляет 99,4215 руб./$1 (-3,9622 рубля).

Избранный президент США Дональд Трамп на выходных заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта. "Настало время действовать. Китай может помочь", - процитировали в воскресенье западные СМИ заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social. По словам Трампа, "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку".

Рассуждая об украинском конфликте, Трамп выразил опасение, что "если это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже".

В интервью NBC News Трамп предупредил, что Украина, "возможно", при нем не будет получать так много военной помощи, как сейчас.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине. Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник - Дональд Трамп.

Подорожали утром в понедельник также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2520-2570 пунктов.

"Несмотря на улучшение настроений на рынках, у нас пока нет уверенности в устойчивости роста, который наблюдается последние две торговые сессии. Важнейшим уровнем для индекса МосБиржи остается отметка 2600 пунктов. Закрепление индекса выше нее даст инвесторам больше уверенности, из-за чего рост российского рынка ускорится", - считает он.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на минувшей неделе рынок акций РФ нашел новую поддержку на отметке 2470 пунктов по индексу МосБиржи, откуда уже отскакивал ранее за последние две недели. Однако говорить о переходе в боковик пока рано, при этом с фундаментальной точки зрения причин для уверенного роста также нет. Геополитическая напряженность и неопределенность по поводу дальнейшей траектории процентных ставок не дадут рынку перейти к активному росту. Новые вводные появятся только 20 декабря, после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль на прошлой неделе заметно укрепился, отыграв потери, понесенные с момента введения санкций США на массу российских банков. Нынешняя ситуация говорит о том, что внешнеторговые расчеты России нормализовались, валюта исправно поступает в страну. Таким образом, влияние падения рубля на рост цен было очень временным и небольшим. Следовательно, Банку России нет смысла особо сильно ужесточать денежно-кредитную политику, считает эксперт.

"Нет сомнений, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку 20 декабря, но важен будет не размер повышения, а даст ли регулятор намек на то, что это будет последний подъем ставки в нынешнем цикле. Ситуация на валютном рынке повышает такую вероятность", - полагает Антонов.

На рынке акций РФ рост в понедельник продолжился, предпочтения стоит отдавать финансовому сектору и высоким технологиям, считает он. Хуже рынка на укреплении рубля практически всегда выглядят "префы" "Сургутнефтегаза", но их следует продолжать держать в портфеле как под высокие дивиденды за этот год, так и в качестве инструмента хеджирования ослабления рубля в следующем году, полагает эксперт.

Тем не менее, говорить о развороте рынка акций вверх пока рано, рекомендуется иметь запас ликвидности на случай падения индекса под отметку 2400 пунктов. По нефти Brent сформировался довольно четкий боковой канал с границами $70,5-76 за баррель, и причин для его разрушения пока не видно, заключил представитель компании "Алор брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на текущей неделе существенных событий на фондовом рынке не ожидается, если не относить к таковым недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Наметившаяся в конце прошлой недели позитивная динамика на рынке акций может продолжиться в начале текущей недели на фоне снижения рыночной волатильности и стабилизации доходности длинных ОФЗ. Индекс МосБиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2600 пунктов.

Внимания заслуживает сравнительная динамика индекса волатильности (RVI) и индекса МосБиржи. Падение индекса акций часто сочетается со всплеском волатильности. Тем не менее, на прошлой неделе волатильность снизилась, несмотря на слабую динамику фондового индекса. Заметное снижение показали доходности облигаций на среднем и дальнем отрезке кривой. Можно предположить, что инвесторы, таким образом, допускают повышение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, которое, судя по динамике котировок длинных облигаций, может предшествовать паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, вне зависимости от величины декабрьского роста ставки, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу выросли индексы акций S&P 500 (+0,3%, до 6090 пунктов) и Nasdaq Composite (+0,8%), причем первый обновил исторический максимум; умеренно просел Dow Jones (-0,3%).

Инвесторы оценивали данные по американскому рынку труда. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., а безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение первого показателя на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до примерно 80%, тогда как неделей ранее она составляла около 67%.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,03%, южнокорейский Kospi упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на 2,5%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 поднимаются на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,03-0,2%).

Южнокорейский рынок ушел вниз на фоне политической нестабильности в стране.

Экономика Японии в III квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре выросли на 0,2% в годовом выражении. Инфляция в стране фиксируется по итогам десятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,8%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $71,83 за баррель (+1% и -1,4% в пятницу), январская цена WTI - $67,96 за баррель (+1,1% и -1,6% в пятницу).

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк Brent потерял 1%, североамериканский WTI - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,2%).

Акционеры МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (MOEX: HEAD) (+0,3%, до 4302 рублей) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате спецдивиденда в размере 907 рублей на акцию, сообщила компания. Ранее сообщалось, что если решение будет принято, группа HeadHunter (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

Просели акции ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,61 млрд рублей (из них 2,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,37 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 969,57 млн рублей на расписки Ozon).