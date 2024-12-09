Рубль будет торговаться в диапазоне 13-13,6 руб. за юань в понедельник - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 13-13,6 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая большие ограничения по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США, рубль инерционно может тяготеть к укреплению и в начале недели, а высокая волатильность валютных курсов сохранится. На понедельник целевым вижу диапазон 13-13,6 руб. за юань, но отмечаю, что, по нашим оценкам, рубль уже выглядит несколько переоцененным с экономической точки зрения. Надеюсь, что дальнейшее восстановительное движение российского рубля может побудить Банк России принять меры, в первую очередь пересмотреть свои операции по реализации юаней в сторону понижения", - пишет эксперт в комментарии.

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