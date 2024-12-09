Вероятно продолжение плавного снижения доходностей длинных ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение плавного снижения доходностей длинных ОФЗ на текущей неделе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"За прошедшую неделю на рынок госбумаг оказывали влияние разнонаправленные факторы, в результате чего доходность на длинном участке кривой снизилась на 17 б.п. (10-летние бумаги), на коротком, напротив, выросла на 15 б.п. (2-летние ОФЗ), - пишет эксперт в комментарии. - Ускорение инфляции (по недельным данным) и жесткие комментарии ЦБ способствовали росту давления на котировки коротких бумаг в ожидании повышения ставки на заседании 20 декабря. Одновременно рекордное размещение нового флоатера на 0,9 трлн руб. существенно снизило навес потенциального предложения длинных ОФЗ-ПД, что способствовало умеренному восстановлению котировок на данном участке кривой".

Аналитик прогнозирует на этой неделе продолжение плавного понижательного тренда доходности по длинным ОФЗ и стабилизацию котировок на коротком участке кривой вслед за пятничным укреплением рубля.

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