Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2520-2570п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2520-2570 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на улучшение настроений на рынках, у нас пока нет уверенности в устойчивости роста, который наблюдается последние две торговые сессии. Важнейшим уровнем остается отметка 2600 пунктов. Закрепление индекса Мосбиржи выше нее даст инвесторам больше уверенности, из-за чего рост российского рынка ускорится", - отмечает эксперт в комментарии.

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