Фондовые индексы США преимущественно выросли в пятницу на статданных по рынку труда. Индексы рынков стран АТР в понедельник в основном снижаются. Цены на нефть растут утром в понедельник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили ростом торги в пятницу, причем S&P 500 обновил исторический максимум, а Dow Jones слабо снизился.

Значение Dow Jones Industrial Average понизилось на 0,28% и составило 44642,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,25% - до 6090,27 пункта. Индикатор завершил торги на рекордном максимуме в 57-й раз в этом году, а его рост с начала года приближается к 30%.

Nasdaq Composite прибавил 0,81% и составил 19859,77 пункта.

Инвесторы оценивали данные по американскому рынку труда. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., а безработица в стране увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до примерно 80%, тогда как неделю назад она составляла около 67%.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Подъем продолжился пятый месяц подряд, индикатор достиг максимального уровня с апреля. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 73 пунктов.

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подорожали на 10,6%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года более чем в два раза, выручку - на 15%, до нового рекорда.

Американская Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA), владелец сети магазинов косметики, в прошлом финквартале тоже получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, её бумаги выросли в цене на 9%.

DocuSign Inc. (SPB: DOCU), разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов, также опубликовал сильную отчетность за прошлый финквартал, и его капитализация подскочила на 28%.

Цена бумаг Owens Corning (SPB: OC) увеличилась на 0,9% на новости, что этот производитель строительных материалов повысил квартальные дивиденды на 15%.

Рыночная стоимость Chevron Corp. (SPB: CVX) опустилась на 2,6%. Американский нефтяной гигант сократил размер инвестиционной программы впервые с 2021 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре выросли на 0,2% в годовом выражении. Инфляция в стране фиксируется по итогам десятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Лидером снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции выпускающей солнечные панели Xinyi Solar, подешевевшие на 3,3%, и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 3,2%.

Также снижается стоимость девелоперов Longfor, China Overseas Land & Investment и New World Development - на 2,9%, 2,8% и 2,6%.

Цена бумаг интернет-рителйеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) уменьшилась на 2,6% и 1,1% соответственно.

В то же время повышается цена акций производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic - на 6,1%, чипмейкера Sunny Optical Technology - на 2,9%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК снизилось на 0,04%.

Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства.

Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Самое значительное снижение показывают акции гиганта электронной торговли Zozo (-5,3%) и чипмейкера Advantest (-4,2%).

Лидером повышения выступают бумаги интернет-компании Rakuten Group (+6,4%) и представителя полупроводниковой отрасли Sumco (+4,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК упал на 2,5% на фоне политической нестабильности в стране.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 1,3%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,7%, сталелитейной Posco - на 4,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился всего на 0,02%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,3% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $71,48 за баррель, что на $0,36 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,97 (1,4%), до $71,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,57%), до $67,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,1 (1,6%), до $67,2 за баррель.

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.