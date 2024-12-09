Возможен позитив на рынке акций РФ в начале текущей недели - "Цифра брокер"

Возможно продолжение позитивной динамики на российском рынке акций в начале текущей недели на фоне снижения волатильности и стабилизации доходности длинных рублевых гособлигаций, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Существенных событий на фондовом рынке на текущей неделе не ожидается, если не относить к таковым недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Наметившаяся в конце прошлой недели позитивная динамика на рынке акций может продолжиться в начале текущей недели на фоне снижения рыночной волатильности и стабилизации доходности длинных ОФЗ. Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2600 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

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