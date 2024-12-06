Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность на фоне укрепления рубля

Рынок акций РФ в начале декабря увеличил волатильность на фоне укрепления рубля, внутренних корпоративных событий и усилившихся ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Во второй половине прошедшей недели рынок смог отскочить вверх из области годовых минимумов в рамках коррекции. Индекс МосБиржи в середине недели опускался ниже 2440 пунктов, а в пятницу отскочил в район 2540 пунктов за счет закрытия игроками коротких позиций, индекс РТС на неделе вырос за счет укрепления рубля.

В период со 2 по 6 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,6% и составил 2536,23 пункта, индекс РТС прибавил 6,6% и достиг 803,62 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent просел до $71,07 за баррель (-1,4%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 99,4215 руб./$1 (-8,32 рубля).

Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах умеренно подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (февральский фьючерс на Brent подрос до $72,2 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания роста ставки ЦБ РФ в декабре и геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи подрос в район 2590 пунктов, лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+4%) и "ФосАгро" (+3,7%).

Акционеры "Полюса" (+1,6%) на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 рубля на акцию по результатам 9 месяцев 2024 года, закрытие реестра 13 декабря, сообщила компания.

В минувшую пятницу стало известно, что "Роснефть" (+1,4%) вернулась к покупке акций в рамках ранее одобренной программы buyback.

Газпром" (+0,3%) сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении). Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше - с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года). По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год, отмечает российская компания.

ВТБ (-0,4%) подтвердил планы заработать в этом году 550 млрд рублей чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд рублей с плюсом, заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters. Костин также отметил, что Минфин не закладывает в проект бюджета получение дивидендов от ВТБ за 2024 год. ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов, в базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

Нефть получила поддержку от эскалации конфликта в Сирии, а также утренней статистики из Китая, где индекс PMI производственной активности в ноябре продолжил подъем.

Во вторник рынок акций РФ просел под давлением продаж из-за опасений новых антироссийских санкций США, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы и подорожала нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $73 за баррель); сдерживали покупателей также риски эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (-6,2%), "Мечела" (-5,8%) и ПАО "ФСК-Россети" (-5,5%).

Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы обеспечить Украине максимально выгодное положение за счет наращивания поставок вооружений и введения новых санкций против России, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что США уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции".

Банк России на заседании совета директоров по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов, пока говорить о вариантах решений считает преждевременным, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, значимого охлаждения экономики РФ пока не видно, но данные подтверждают, что в четвертом квартале темпы роста будут меньше, чем в предыдущие три квартала.

Кроме того, по оценке Заботкина, траектория инфляции в России складывается вблизи верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год - 8,5%. Как известно, ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5%, на 2025 год - до 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в 2026 году.

Нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК+ на заседании 5 декабря вновь отложит повышение добычи в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение, попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Индекс МосБиржи откатился в район 2485 пунктов на укреплении рубля после локального роста днем выше 2555 пунктов.

Локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (-5%) на новостях, что Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов от концерна, о чем сообщил глава ведомства Антон Силуанов. "От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

Подешевели акции ОК "Русал" (-4,5%) на фоне известий, что арбитражный суд Калининградской области 22 января 2025 года проведет предварительное заседание по иску МКООО "Суал Партнерс" к МКПАО "ОК Русал". Как сообщил "Русал", "Суал" хочет через суд обязать компанию созвать и провести собрание акционеров, включив туда пункт о внесении изменений в устав.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!" заявила в среду, что ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено.

По ее словам, инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года. В то же время, по оценке главы ЦБ, смягчение ДКП сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше.

Центральный банк и правительство РФ должны вести скоординированную политику в борьбе с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!". Путин призвал регуляторов "с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России".

Также Путин призвал финансовые власти отслеживать динамику кредитного портфеля банков и не допускать его резких колебаний в сторону снижения.

По словам Путина, Россия не будет создавать специальных условий для западных компаний, которые захотят вернуться на ее рынок, но и препятствовать не будет.

После закрытия основных торгов Мосбиржи вышли данные Росстата, показавшие ускорение инфляции, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября-начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

Нефть локально просела после выхода в США статистики Минэнерго о запасах сырья (запасы нефти в стране за неделю упали на 5,07 млн баррелей, однако сильнее ожиданий выросли запасы бензина и дистиллятов).

В четверг рынок акций РФ, снижавшийся в первой половине торгов на статистике об ускорении инфляции в России, к вечеру развернулся вверх за счет закрытия коротких позиций игроками. Индекс МосБиржи отскочил выше 2510 пунктов после падения днем ниже 2440 пунктов; лидировали в росте расписки Ozon (+3,8%), акции "Татнефти" (+3,3%) и "Газпром нефти" (+2,9%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (+0,8%) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Во "втором эшелоне" раллировали расписки Fix Price (+22%, до 211,4 рубля) на новостях о высоких дивидендах. Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 31,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила компания. Дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы, общая сумма выплат составит 30 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров - 13 декабря.

Акционеры инвестхолдинга SFI (+1,5%, до 1382 рубля) на собрании 4 декабря утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года.

Министры ОПЕК+ на заседании в четверг утвердили продление действующих в 2025 году квот по добыче нефти на весь 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает приемлемой в 2025 году цену нефти марки Urals в размере $45-50 за баррель в среднесрочной перспективе, полагает, что 2026 год будет лучше.

В пятницу рынок акций РФ продолжил восстановление в рамках коррекции, в то время как внешние рынки подавали смешанные сигналы и подешевела нефть (фьючерс на Brent опустился к $71 за баррель) после прошедшей встречи стран ОПЕК+; индекс МосБиржи поднялся в район 2540 пунктов, а индекс РТС превысил 800 пунктов за счет резкого укрепления рубля.

Сбербанк (+2,4%) подтвердил планы по достижению рентабельности капитала в 2024 году на уровне 23%, о чем заявил глава банка Герман Греф на "Дне инвестора" кредитной организации. Он напомнил, что рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев превысила 25%.

Греф также отметил, что экономика РФ показывает признаки замедления, в частности, в строительном секторе, важно не перегнуть ситуацию на рынке кредитования, чтобы не столкнуться с риском стагфляции.

В период со 2 по 6 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "ВсеИнструменты.ру" (-10%), ПАО "Сегежа Групп" (-10%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-10%); лучше рынка оказались акции ПАО "Озон Фармацевтика" (+17%), ПАО "Эйч Эф Джи" (+9%), ПАО "Группа Аренадата" (+6%).

Рынок акций РФ во второй декаде декабря может остаться под давлением продавцов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и ожиданий новостей вокруг конфликта на Украине. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2450-2600 пунктов, для индекса РТС - 750-850 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".