Рубль в пятницу уверенно вырос в паре с юанем, обновил максимум с конца октября

Москва. 6 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль уверенно вырос, сумел обновить максимум с конца октября. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,41 руб., что на 52 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал до 13,3465 руб. впервые с 21 октября 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,9622 рубля, до 99,4215 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,4762 рубля, до 106,304 руб./EUR1.

"В течение недели биржевой курс рубля активно укреплялся, в пятницу достигнув уровня 13,35 руб. за юань впервые с конца октября. Мы полагаем, что укрепление обусловлено возросшим объемом продаж валюты экспортерами. Это дополнительно подтверждается низким уровнем юаневых ставок на рынке (RUSFAR CNY - примерно 0,52%). Мы не исключаем, что на следующей неделе рубль может сохранить позитивный тренд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Замедление инфляции в ближайшие несколько месяцев не приведет к резкому изменению денежно-кредитной политики (ДКП), заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов. (...) Я думаю, нам потребуется, самое меньшее, 2-3 квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости вот этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ИФ), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал Тремасов, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

Советник председателя ЦБ также добавил, что у Банка России нет "каких-то компромиссов" в достижении ценовой стабильности. "Общество поручило нам обеспечить ценовую стабильность, и мы добьемся этого, несмотря на любые встречные ветра", - сообщил Тремасов.

Кроме того, советник председателя Банка России не исключил, что по итогам 2024 года инфляция может превысить 9%, что больше октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5%).

"Мы уже отклоняемся от октябрьского прогноза по инфляции: прогноз инфляции ЦБ - 8,8,5%. С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ. Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году, то есть в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно", - сообщил Тремасов.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 20 декабря 2024 года на 200 базисных пунктов (б.п.), до 23% годовых, сообщается в материале аналитиков.

"Октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на конец 2024 года в 8-8,5% окончательно устарел. Мы повышаем прогноз по инфляции на конец года до 9-9,5% с 8,5-9%. Регулятор отреагирует заметным ужесточением денежно-кредитной политики. С другой стороны, издержки от дальнейшего повышения ставки могут ограничивать эффективность таких мер, - пишут эксперты. - Поэтому мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки 20 декабря на 200 б.п., до 23% годовых. О ключевой ставке в 25% стоит задуматься в том случае, если годовая инфляция уйдет выше 10%".

Цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу, инвесторы продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 1,26% и торгуются на уровне $71,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на 1,42%, до $67,32 за баррель.

ОПЕК+ в четверг сообщила о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев, включая Саудовскую Аравию и Россию, приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 декабря повысилась на 1 базисный пункт - до 20,98% годовых. Срочные версии RUONIA на один, три и шесть месяцев увеличилась в пятницу на 3 базисных пункта - до 20,91%, 19,89% и 18,85% годовых соответственно.