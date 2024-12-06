Рынок акций РФ в пятницу вырос в рамках коррекции, неделю индексы завершили смешанно из-за укрепления рубля

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции после снижения в середине недели, в то время как внешние рынки подавали смешанные сигналы, подешевела нефть (фьючерс на Brent опустился к $71 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2540 пунктов, а индекс РТС превысил 800 пунктов (уровень 2-недельной давности) на укреплении рубля. Лидировали в росте "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,3%), акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,6%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%).

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2536,23 пункта (+1%), индекс РТС - 803,62 пункта (+5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 декабря, составил 99,4215 руб./$1 (-3,9622 рубля).

По итогам первой декабрьской недели индекс МосБиржи снизился на 1,6%, индекс РТС взлетел на 6,6%, курс доллара от ЦБ РФ упал на 8,32 рубля.

Подорожали также в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,5%), Сбербанка (+2,4% и +2,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) подтверждает планы по достижению рентабельности капитала в 2024 году на уровне 23%, заявил глава банка Герман Греф на "Дне инвестора" кредитной организации. Он напомнил, что рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев превысила 25%. "И нет сомнений, что целевой уровень рентабельности на этот год 23% будет нами достигнут", - сказал Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала в 2024 году на уровне свыше 23%.

Подешевели в пятницу "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,6%), акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Инфляция в России в 2024 году точно превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), может оказаться даже больше 9%, сообщил советник Банка России Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

По оценке Тремасова, абсолютной уверенности в точном снижении ставки ЦБ РФ в 2025 году быть не должно, надо следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза. Пик ключевой ставки будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к таргету, настройтесь на продолжительную жесткость ДКП, предупредил Тремасов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в конце недели увеличил волатильность, покупателям удалось удержать рубеж 2500 пунктов при не самой благоприятной конъюнктуре: цены на нефть снизились, рубль продолжил активное укрепление, "фактор пятницы" также сдерживал биржевых "быков". При этом индекс РТС подскочил выше 800 пунктов за счет резкого укрепления рубля.

В западных СМИ начала муссироваться тема проведения политических консультаций в целях деэскалации украинского конфликта, отмечает эксперт. И хотя этому нет каких-либо подтверждений, вера в геополитический прорыв улучшила настрой инвесторов. Статистика дня не дала однозначных сигналов. В еврозоне оценка роста ВВП за III квартал составила 0,9% г/г, что совпало с ожиданиями. Вместе с тем, в Германии в октябре объемы производства упали на 1% м/м при прогнозах роста на 1%. В США общее число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросло на 227 тыс. человек, уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Индекс доллара отреагировал снижением на выход этих показателей, отметил эксперт.

В понедельник в Китае будут опубликованы данные по динамике потребительских и производственных цен в ноябре. На российском рынке ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) проведет "День стратегии", компания Henderson (MOEX: HNFG) опубликует данные о выручке за ноябрь. При отсутствии нового негатива на предстоящей неделе борьба за удержание выше 2500 пунктов продолжится, индекс МосБиржи способен подтянуться поближе к 2600 пунктам. Прогноз на 9 декабря - 2500-2600 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent выглядит технически слабо, несмотря на позитивные сигналы со стороны ОПЕК+. Котировки прижимаются к линии краткосрочного тренда, что усиливает риск его пробоя. Недельная "свеча" пока тоже выглядит "по-медвежьи". Страны ОПЕК+ накануне приняли позитивное для рынка решение, однако котировки на это никак не отреагировали - вероятно, потому, что решение было ожидаемым и транслировалось СМИ еще за две недели до этого, полагает эксперт.

Тем временем, объем ежедневной добычи в Ливии достиг 11-летнего максимума и составляет 1,4 млн баррелей в сутки. Chevron сокращает расходы на добычу в Пермском бассейне, ключевой точке сланцевой добычи в стране, на 10%. Действия компании противоречат заявленной цели Трампа по наращиванию производства нефти. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) после решений ОПЕК+ повысили прогнозы цены Brent на III и IV кварталы 2025 года с $68 и $66 до $70 за баррель, отметила Рокотянская.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках наблюдалась преимущественно позитивная динамика индексов, но подешевела нефть. Российский рынок в пятницу продолжил отскок вверх, начавшийся накануне вечером. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи формируется нисходящий клин, индекс "отжался" от его нижней границы и в краткосрочной перспективе может предпринять попытки дальнейшего отскока к верхней границе фигуры, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, разворот рынка акций вверх с четверга был обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, во второй половине дня в четверг в СМИ появилось все больше сообщений о возможном перемирии. Во-вторых, страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу нефти, что поддерживает мировые цены и позитивно сказывается на российском рынке. В-третьих, сказалось значительное снижение индекса МосБиржи в предыдущие дни. Дополнительным фактором могло стать укрепление рубля. Хотя для экспортеров это негативный момент, но укрепление национальной валюты может ослабить инфляционное давление, что, в свою очередь, повышает ожидания смягчения позиции ЦБ, считает Головинов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что отскок рынка акций РФ вверх в конце недели стал возможным благодаря поступлению многочисленных сообщений в СМИ о готовности Украины пойти на мирные переговоры. На рынке акций в целом сохраняется повышенная волатильность с быстрой сменой настроений. В пятницу важным корпоративным событием стал "День инвестора" Сбербанка, который продолжает показывать рекордные результаты прибыли и готовится к выплате аналогичных впечатляющих дивидендов по итогам 2024 года. Покупки в Сбербанке могут поддерживать весь российский рынок, считает Кожухова.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает рубеж 2550 пунктов, отметила аналитик. Долларовый РТС отступил от поддержки 740 пунктов и на фоне вечернего укрепления рубля превысил рубеж 800 пунктов.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), в Европе вечером также нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX и CAC 40 растут на 0,1-1,6%), подросли Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).

Инвесторы оценивают статданные и продолжают следить за ситуацией в Южной Корее.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль, возможно, планирует повторное введение военного положения, заявил его бывший протеже, лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун и призвал к его немедленному отстранению от власти.

Между тем главная оппозиционная партия страны добивается голосования по предложению об импичменте президента в субботу, 7 декабря.

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в октябре снизился до минимальных с апреля 2023 года 108,6 пункта с пересмотренных вниз 108,9 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали 108,9 пункта и в позапрошлом месяце.

Также инвесторы ждут, что власти КНР на ключевых политических мероприятиях в этом месяце объявят дополнительные меры поддержки экономики, пишет Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в октябре уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,2%, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 227 тыс. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце выросла до 4,2% с 4,1% в октябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест в США на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 73 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены остаются под давлением продаж после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,07 за баррель (-1,4% и -0,3% накануне), январская цена WTI - $67,21 за баррель (-1,6% и -0,4% в четверг).

ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Во "втором эшелоне" в пятницу выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+14% и +18,6% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-6% и -4,5% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,1% и -2,8% "префы").

Скорректировались вниз после ралли накануне расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,5%, до 214,3 рубля). Совет директоров ритейлера принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 31,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила накануне компания. Дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы, общая сумма выплат составит 30 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров - 13 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,32 млрд рублей (из них 17,5 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 17,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,87 млрд рублей на акции "Газпрома").

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